Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği öne sürülen Alaattin Z. (62), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Alaattin Z.\'yi yakaladı. Gözaltına alınan Alaattin Z., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan Alaattin Z., tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.