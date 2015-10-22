'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten gözaltına alınan İnci Sözlük kurucusu serbest bırakıldı

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığını Twitter hesabından duyuran İnci Sözlük'ün kurucusu ve sosyal medya fenomeni Serkan İnci, serbest bırakıldı.

Gözaltına alındığını kişisel Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan Serkan İnci, "Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındım. Savcıya doğru gideceğiz, bakalım sistem beni tutuklayacak kadar saçmalıyor mu?" yazmıştı.

Serkan İnci'nin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak paylaştığı tweet'leri şöyle: