Cumhurbaşkanı’na hakaretten 11 ay hapis cezası!

İzmir’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medyadaki paylaşımıyla hakarette bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Tamer Karaman, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını erteledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Volkan Gündüz’ün haberine göre, Aliağa’da inşaat şirketi ve gıda sektöründe faaliyet gösteren işyerleri bulunan işadamı Tamer Karaman, geçen Eylül ayında, Facebook’taki sayfasındaki bir eleştirisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği için hakkında Aliağa Asliye Ceza Mahkemesi’nde TCK’nın 299 maddesi gereği hakaret suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya sanık Tamer Karaman, avukatı Özlem Şan Oğuzhan katıldı. Duruşmayı CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz, Emekli-Sen Aliağa Şube Başkanı Sebahattin Yeşiltepe, Atatürkçü Düşünce Derneği Aliağa Şubesi Başkanı Erol Ertürk, Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kamer Karaman, Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şube Başkanı Celal Süslü ve çok sayıda Aliağalı da izleyerek Karaman’a destek verdi.

Duruşmada savcılıktaki ifadesini tekrarlayan Karaman, sosyal medyadaki sayfasında yapmış olduğu eleştirinin anayasal haklar çerçevesinde kaldığını hakaret içermediğini söyledi. Mahkeme, Karaman’ın ifadesinin ardından duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, karamana 11 ay 20 gün hapis cezası verip, hükmün açıklanmasını 5 yıl süreyle erteledi. Karaman, duruşmanın ardından yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Bu tür davalarda beraat ile sonuçlanan birçok örnek var. Karara saygı duymakla birlikte itiraz hakkım var. Bu hakkı kullanmak istediğimi belirtmek isterim. 7 ay önce ’AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı’nın paylaşımım yüzünden açtığı bu dava bugün bu şekilde sonuçlandı. Sayfamda yapmış olduğum eleştiri anayasal haklar çerçevesindeydi. Yazdıklarım hakaret içermemekle birlikte sayfamdaki diğer paylaşımlarda olduğu gibi kardeşlik, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmamız gerekliliğini defalarca vurgulamışımdır. Fikir ve düşünce hürriyeti anayasal haklar çerçevesinde teminat altına alınmıştır" dedi.