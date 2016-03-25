Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanan Sedat Ergin: İnternet üzerinden yapılan haberlerin kontrolü olanaksız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dağlıca baskını sonrası yaptığı “400 milletvekili verin, bu iş huzur içinde çözülsün” sözlerini ‘çarpıtarak’ verdiği öne sürülen Hürriyet ve Zaman’ın genel yayın yönetmenleri Sedat Ergin ile Ekrem Dumanlı’nın yargılanmaları başladı. Ergin savunmasında “İnternet üzerinden yapılan haberler seri bir şekilde, peşpeşe yapıldığı için bunların kontrol edilmesi olanaksız olmaktadır” dedi.

Habertürk’ün haberine göre, Bakırköy 54. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sedat Ergin ile tarafların avukatları katılırken, diğer sanık Ekrem Dumanlı gelmedi.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Sedat Ergin, Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni olarak görev yaptığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon programına katılarak gündem hakkında değerlendirmelerde bulunduğunu, terör olayları ile ilgili açıklamalar yaptığını ve ayrıca 400 milletvekili alınması halinde bunların olmayacağına dair açıklaması olduğunu söyledi.

Aynı tarihte Dağlıca'da bir terör saldırısı meydana geldiğini ifade eden Ergin, ''İnternet sitesinde durumla ilgili haber yapılırken geniş bir yorum yapılarak bu şekilde bir haber başlığı atılmıştı. İnternet üzerinden yapılan haberler seri bir şekilde, peşpeşe yapıldığı için bunların kontrol edilmesi olanaksız olmaktadır. Gazete haberlerinde yayınlanacak yazı, bizim önümüze geldiği için uzun bir değerlendirme yapılabilmektedir ancak internet haberlerinde böyle olmamaktadır. Kaldı ki söz konusu haber başlığı çok kısa bir süre sonra yayından kaldırılmıştır. Burada herhangi bir şekilde hakaret kastı ile hareket edilmemiştir.'' dedi.

Bu konuyla ilgili gazetenin okur temsilcisi Faruk Bildirici'yi görevlendirdiğini, Bildirici'nin konuyla ilgili inceleme yaptığını ve başlığın sorunlu olduğunu kabul ettiğini anlatan Ergin, bu konuyla ilgili açıklama yapıldığını ve açıklamada böyle bir hatanın yapılmasından üzüntü duyduklarını belirttiklerini aktardı.

Sedat Ergin, 41 yıllık meslek hayatı boyunca hakaret içerikli bir yayın politikası izlemediğini, ilk kez sanık olarak yargılandığını ve bu durumun kendi açısından kabul edilemez olduğunu anlattı.

Hakim Adnan Budak, Ekrem Dumanlı hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.