'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanan 14 yaşındaki çocuğa beraat

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan 14 yaşındaki T.A. bugün görülen ilk duruşmada beraat etti.

Sosyal medya hesabından, “813 MİT ajanı nerde? 128 milyar dolar nerede? Rahip Brunson nerede? Hacı hoca dediğiniz Gülen nerede? Ruslar tarafından bombalanan şehitlerimiz nerede? Şanlı şehitlerimize leş, Apo'ya sayın diyen kişi neden hâlâ orda? Kozmik odada Avrupa'ya verilen gizli bilgiler nerede?” diye yazan 14 yaşındaki T.A., 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet edildi.

Evinden gözaltına alınan T.A. hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan İstanbul Anadolu 2. Çocuk Mahkemesi’nde 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çocuğun avukatı kabul etmedi

T.A.’nın yaşadığı sürecin medyada yer almasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuk hakkındaki şikâyetini geri aldı. Ancak T.A.’nın avukatı Celal Ülgen şikâyetin geri çekilmesini kabul etmediklerini belirtti.

Ülgen çocuğun suçsuz olduğunu, affedilecek bir durumu olmadığını aktardı. ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçu şikâyete tabi olmadığı için yargılama devam etti.

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, T.A.’nın yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında ise T.A. koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle duruşmaya katılamadı. Mahkeme suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek T.A.’nın beraatine karar verdi.