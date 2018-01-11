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Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılanan Ahmet Altan'a 7 bin lira para cezası

Beşinci kez hâkim karşısına çıkan Ahmet Altan, duruşmaya SEGBİS'le katıldı

11 Ocak 2018 14:36

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiği iddiasıyla 23 Eylül 2016'da tutuklanan ve hakkında müebbet hapis cezası istenen gazeteci yazar Ahmet Altan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada bugün beşinci kez hâkim karşısına çıktı. 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Ahmet Altan, savunmasında, "Amacım aşağılamak, hakaret değil; yaptığı bir hatanın ortaya çıkarılması. Benim sözümün şu anda Cumhurbaşkanı olan zatla alakası yok" dedi.  Karar için ara veren mahkeme Altan'a "Cumhurbaşkanına hakaret"ten 7 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Altan'ın avukatlarının itiraz için istinaf başvurusuna gideceği belirtildi.

26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndegörülen duruşmaya SEGBİS'le katılan Ahmet Altan savunmasında şunları söyledi:

"Kişisel bir aşağılama söz konusu değil, o makamda kim olsa kim bunu yapsa eleştirirdim. Cbaşkanı'nın şahsıyla ilgisi yok.

"Amacım aşağılamak, hakaret değil; yaptığı bir hatanın ortaya çıkarılması. Benim sözümün şu anda Cbaşkanı olan zatla alakası yok

"Yargıtay 18. Daire bir sözün hakaret olması için aşağılama amacı taşıması gerektiğini vurguluyor.

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