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'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla gözaltına alınan iki liseli serbest bırakıldı

"Feminist Gece Yürüyüşü'ne katıldıkları, 'Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor', 'Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyip'tir' sloganları attıkları ve bunların da cumhurbaşkanına hakaret suçu oluşturduğu yönünde dosya mevcut"

17 Mayıs 2022 17:10

İstanbul’da iki lise öğrencisi, okullarına yapılan baskın ile bu sabah gözaltına alınmış, öğrencilerin gözaltına alınma gerekçesi olarak ise “Cumhurbaşkanına hakaret” gösterilmişti. Gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakıldı.

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