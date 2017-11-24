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Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli broşür dağıtan 10 üniversiteliye gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polis tarafından düzenlenen operasyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler bulunan broşür dağıttıkları iddia edilen 10 üniversite öğrencisi gözaltına alındı

24 Kasım 2017 20:26

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da polis tarafından düzenlenen operasyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret içeren ifadeler bulunan broşür dağıttıkları iddia edilen 10 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, Değirmenaltı Mahallesi\'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret içeren ifadeler bulunan broşür dağıttıkları iddia edilen üniversite öğrencileri E.T., M.E., S.R., O.T., A.C.G., Y.K., A.K., P.S., E.S. ve U.E.G.\'yi yakalayarak, gözaltına aldı.
Dağıttıkları broşürlere ise el konuldu. Polis ekipleri, öğrencilerin savunmaları ile gerekli evrakı Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderdi. Avukatlarıyla birlikte adliyeye gelen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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