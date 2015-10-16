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'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Ankara'daki katliamda hayatını kaybeden Osman Bozacı'nın cenazesine katılan iki kişi, hakaret içeren slogan attıkları iddiasıyla tutuklandı

16 Ekim 2015 01:06

HDP Rize Milletvekili adayı Turgay Köse ile ÖDP üyesi Behçet Ertaş, Ankara'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden emekli öğretmen 58 yaşındaki Osman Turan Bozacı'nın Rize'nin Pazar ilçesinde gerçekleştirilen cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret niteliğinde sloganlar attıkları iddiasıyla tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Ankara'daki barış mitingi öncesinde meydana gelen patlamalarda hayatını kaybeden emekli öğretmen Osman Turan Bozacı'nın Pazar ilçesi Sahil Camisi'ndeki cenaze töreni sonrasında gerçekleşen yürüyüşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler kullanıldığı iddiasıyla Rize İl Emniyet Müdürlüğü kamera görüntülerini incelemeye aldı.

İncelemenin ardından HDP Rize Milletvekili adayı Turgay Köse ile ÖDP üyesi Behçet Ertaş hakkında soruşturma başlatıldı. Pazar Adliyesi'ne gelen Turgay Köse ve Behçet Ertaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan Köse ve Ertaş Kalkandere L Tipi Cezaevine gönderildi. 

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