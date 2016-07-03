'Cumhurbaşkanı'na hakaret' bir tutuklama daha getirdi!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadaki kişisel hesapları üzerinden 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği' ve 'terör propagandası yaptığı' iddia edilen Ş.K. hakkında inceleme başlattı.

Gültepe mahallesinde ikamet eden Ş.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ş.K. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.