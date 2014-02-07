Cumhurbaşkanı'na büyük tehdit: İnternet yasasına onay verirse unfollow ederim

Hülya Karabağlı / ANKARA

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, “Cumhurbaşkanı internet düzenlemesini veto etmezse kendisini Twitter’den sileceğim” dedi. Düzenlemede, 4 saat içinde sansür gibi uygulamaların olduğuna dikkat çeken Kaplan, “Sayın Cumhurbaşkanının ne kadar özgürlükçü olacağını göreceğiz. Bu kadar hassas konuda veto etmesi gerektiğini düşünüyorum.Twitter’i benden daha iyi kullanıyor. 3 milyonun üzerinde takipçisi var. Eğer veto etmezse,Twitter’de sileceğim Cumhurbaşkanı’nı, takip etmeyeceğim” dedi.

'Guguk, sucuk diyebilirsiniz, hukuk diyemezsiniz'

TBMM’de 5. Demokratikleşme Paketi üzerinde basın toplantısı düzenleyen Kaplan, “ yargı kararları uygulanması diye düzenleme yapılıyor” eddi. “ Niye uygulamıyorsun kararları” dile soran Kaplan, “Bu suç içeriklerinin korunmamı demek. Yargı kararını uygulamayan atanmışlar, bürokratlar korunacak. Ama, seçilmişler öyle olmayacak. Bunun adına, ‘guguk’ diyebilirsiniz? Sucuk diyebilirsiniz. Ama hukuk diyemezsiniz. Böyle abidukgubidik düzenlemelerle hukuk devleti olunmaz” dedi.

Kaplan, “ Pakette tapelerin silineceği söyleniyor. JİTEM’in, Jandarmanın, Genelkurmay istihbaratının MİT ve BİT’in bütün tapeleri duruyor. Bunlar silinmeyecekse, tapeler silinmiş olmaz. Bunlar silinmeyecekse, silmeyenlere ağır ceza yaptırımları gelmelidir” dedi.

'Bekçiler düzeyine düşen dinleme yetkisi var'

Hasip Kaplan, ‘sınırsız dinleme’ olarak bilinen konuda pakette bir düzenleme yapılmadığına dikkat çekti ve “ Ağır ceza mahkemelerin oy birliği ile dinleme karara vermesi bir şey ifade etmiyor. Çünkü dinlemelerin yüzde 80 i önleyici dinleme olarak yapılıyor. 81 ilde bu dinleme yapılıyor. Karakollarda ‘bekçilere’ düzeyine düşen bir dinleme yetkisi var. Bu pakete ‘önleyici dinlemeler kaldırılsın’ denmedikçe, Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Başbakan, bakan, milletvekilleri herkes dinlenir. Dinlenmeye devam edecek” dedi.

'Belediye başkanlarını yakalarından tutup...'

Soruşturma izinleri ile ilgili düzenlemeye de tepki gösteren Kaplan, "TİB Başkanı için Bakan izin verecek, kolluk için Bakan izin verecek, generaller için Milli Savunma Bakanlığı, MİT için Başbakan izin verecek... Bu demokrasi değil totaliter rejimdir. Seçilmişler istenildiği gibi tutuklanacak, ağır cezada yargılanacak ama atanmışlar Bakan efendilerin keyfiyle soruşturulabilecek. Bir büyükşehir belediye başkanını istediği savcı yakasından tutabilecek ama bir polis, asker bakanın emriyle yargılanabilecek” dedi.



'Aile boyu fişleme'



Kaplan, Adalet bakanı Bozdağ’a da “ Onun bakanlığı kadar avukatlık yaptık sıkıyönetimlerde, DGM’lerde. CMK değişikliği yapılırken ‘hazırlık tahkikatından sonra davalar ara verilmeksizin bitirilir’ diyor. Hem uzun tutuklama, hem uzun yargılama, teraziniz şaşsın sizin. 150 bin tutuklu, hükümlü var cezaevlerinde. Adaletsiz kuvvet şuan Türkiye’de hüküm sürüyor, kendine göre dizayn çekiyor. Cezaevinde 163 tanesi ölüm döşeğinde, 560 tanesi ölüm sınırında. Müzahir fişlemesi ne demek arkadaşlar, bunu bizzat Adalet Bakanlığı yapacak. Bunun adı kolektif suçlamadır” şeklinde konuştu.

Bazı anketlerde oynama yapıldığı iddialarına ilişkin sorular üzerine Kaplan, “BDP’nin oyunu kimse toplama çıkartma yöntemi ile düzenleyemez. Bu internet oyunlarını biliriz. Bu yönlendirilmiş anket ve anket şirketlerini çok iyi tanıyoruz, kimin güdümünde olduklarını biliyoruz. Basının özgür olmama nedeni bu. Bütün bu şirketlerin onayı Başbakan’dır. Bu montaja gerek yok, herkesin durduğu bir pozisyon var, kimisi dik durur, kimisi üç kuruş için rezil olur” dedi.

Dershanelerle ilgili düzenlemelerin de bulunduğu tasarının Meclis’e gelmesiyle ilgili olarak Kaplan, “Bu ara iyi takip edin, kim eğitimde vakıf kuruyor, paralar nereye gidiyor, bu paket onun ipuçlarını veriyor” ifadelerini kullandı.