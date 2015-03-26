Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Silahsızlanma ortamına gelinirse süreç başarıya ulaşmış demektir

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, hükümetle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında krize yol açan İzleme Heyeti tartışmalarının ardından TSK'nın PKK'ya yönelik operasyonları ile "çözüm süreci bitiyor mu?" sorularının gündeme gelmesine ilişkin olarak, "Çözüm süreci için en önemli adım silahların bırakılmasıdır. Silahsızlanma ortamına gelinirse süreç başarıya ulaşmış demektir" dedi. Kalın, "Cumhurbaşkanımızı bu işin karşısında olduğunu gösterenler beyhude çaba içerisindeler. Cumhurbaşkanı çözüm sürecinin arkasındadır" diye konuştu.

Kalın, "AKP'nin seçim beyannamesinde "Başkanlık" yer alacak mı?" sorusuna, "Sayın Cumhurbaşkanı başkanlık sistemini hep söylüyordu. Seçim beyannamesinde olup olmadığını sayın Başbakanımız açıklaması uygun olur" diye yanıt verdi.

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İbrahim Kalın'ın açıklamaları şöyle:

Silahların bırakılması en büyük arzumuzdur. Son günlerde Cumhurbaşkanımızı bu işin karşısında olduğunu gösterenler beyhude çaba içerisindeler. Cumhurbaşkanı çözüm sürecinin arkasındadır.

Soru ve Cevap

- Yemen'deki gelişmeler malum. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye bir talep oldu mu? Erdoğan'ın İran ziyaretinde bir değişiklik oldu mu?

Hayır sayın Cumhurbaşkanımız Nisan ayında İran'da olacak. Hatta bu ziyaret daha önemli hale geldi.

Yemen'de seçilmiş başkan ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Husiler Aden'e de saldırınca. Körfez ülkeleri olaya müdahale etti. Temennimiz siyasi diyalogla bu sürecin çözülmesi. Çevremizde yeteri kadar kan var.

- Bülent Arınç ve Melih Gökçek arasında yaşanan tartışma için Cumhurbaşkanın bir müdahalesi oldu mu?

Hayır böyle bir durum yok.

- İzleme heyetiyle ilgili bir gelişme var mı?

Çözüm süreci için en önemli adım silahların bırakılmasıdır. Daha önce de bu tür çağrılar oldu. Ama önemli olan ortaya konacak adımdır. Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdiğini biliyoruz.

- Sayın Cumhurbaşkanın Bakanlar Kurulu'na başkanlık edeceği bir tarih var mı? Önümüzde ABD gezisi var mı?

Kesin bir tarih yok. Geziler içinse zaten bilgilendirilrsiniz. AB ülkelerine yapacağımız ziyaretler AB gündemini sıcak tutmak içindir. G20 zirvesi öncesi tüm ülkelere gitmek planımız var. G20 zirvesi içinde tüm hazırlıklar devam etmektedir.

- Türkiye Yemen konusunda İran'a neler söyleyecek?

Biz en başından beri mezhepsel ayrılığa karşıyız. İran bizim komşumuz önemli bir ticaret ortağımız. Biz hiçbir ülkeye mezhepsel olarak bakmadık. Nükleer müzakerelerde Brezilya ve Türkiye'nin tavrı ortadadır. 2011'de bizim ortaya koyduğumuz çözüme 4 yıl sonra geldiler. O gün bize İran yanlısı diyenler bugün müzakarelere katılan ülkelere İrancı demiyor.

- Genelkurmayın bir açıklaması oldu. Mazıdağ'ında bir operasyon oldu. Çukurca'da saldırı oldu. Bunlar çözüm sürecini etkiler mi? Cumhurbaşkanın kurucusu olduğu partinin seçim beyannamesinde başkanlık sistemi var mı?

Kamu düzeninden asla taviz verilmeyecektir. Bu saldırılar umarım bir daha olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı başkanlık sistemini hep söylüyordu. Seçim beyannamesinde olup olmadığını sayın Başbakanımız açıklaması uygun olur.

- Cumhurbaşkanı bir hastayı affetti. Kim bu acaba?

4. derece kanser hastası bir hasta. Sayın Cumhurbaşkanı affetmeyi uygun buldu.



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