-Cumhurbaşkanı Katsav'ın temyiz başvurusuna ret TEL AVİV (A.A) - 10.11.2011 - İsrail Adalet Yüksek Mahkemesi, iki ayrı tecavüz suçlamasından 7 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Moşe Katsav'ın temyiz başvurusunu reddetti. Katsav, Tel Aviv bölge mahkemesinde görülen davada, tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarından, geçen 22 Mart'ta 7 yıl hapis cezasına çarptırılmış; Katsav ayrıca 2 yıl tecilli hapis ve yanı sıra tazminat ödeme cezalarına mahkum edilmişti. Mahkum edilmesinden sonra da masum olduğunu savunan ve temyize giden Katsav'ın başvurusu, Yüksek Mahkeme yargıçları tarafından reddedildi ve yargıçlar, Tel Aviv Bölge Mahkemesinin kararını oy birliği ile onayladılar. Böylece Katsav'ın, bugüne kadarki soruşturma ve davalarda adı "Alef" olarak geçen kadına tecavüz ettiği de kesinleştirilmiş oldu. Yargıçlar, avukatların "Katsav ile Alef arasında romantik bir ilişki bulunduğu" yolundaki savlarını da kabul etmediler. Katsav'ın karar okunduğu sırada çok üzgün olduğu ve gözlerinin dolduğu da bildirildi. Ordu radyosunun haberine göre, İsrail'in eski Cumhurbaşkanı 7 Aralık sabahı cezaevine girecek. Böylece İsrail tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı cezaevine giriyor.