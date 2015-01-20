Cumhurbaşkanı, YÖK’e yeni üye atadı

Hükümete Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. İ. Safa Kapıcıoğlu'nun boş bulunan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine (YÖK) seçilmesini onayladı.

Prof. Dr. İ. Safa Kapıcıoğlu'nun YÖK üyeliğine atanması ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız, boşalan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. İ. Safa Kapıcıoğlu'nun Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6'ıncı maddesinin b/5 bendi gereğince onaylamışlardır."

1960 doğumlu Kapıcıoğlu 2002'de kurulan Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kurucu dekanlığını yapmıştı.