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Dengir Mir Mehmet Fırat: Erken seçim olsa HDP yüzde 20 ile gelir

"Seçim sonuçları Erdoğan'ı biraz frenledi ancak yeniden 'ben' demeye başladı"

22 Haziran 2015 17:28

7 Haziran seçimlerinin ardından mazbatasını alıp kayıt işlemlerini tamamlayan HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın milletvekillerini erken seçimle tehdit ettiğini" öne sürdü. Fırat “Bu bizim için tehdit noktası değil. Yüzde 13 ile geldik yüzde 20 ile döneriz. İddialıyız” dedi. 

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, HDP'li Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Haziran seçimlerinden sonra başkanlık sevdasından vazgeçmiş göründüğünü söyledi. Seçim sonuçlarının onu biraz frenlediğini ancak yeniden 'ben' demeye başladığını belirten Fırat, şunları söyledi:

"Yetkileri Parlamenter sisteme uygun değil. Yetkileri daraltılmalıdır, sembolik hale getirilmelidir. Bunu AK Parti de dile getiriyordu. Bunu nerede görebiliriz; 2002, 2007, 2011 AK Parti seçim beyannamelerinde var. 2007 yılında yapılmış Anayasa çalışma taslağında var. Ama ne olduysa 2011 seçimlerinden sonra bir başkanlık sevdasıdır gidiyordu. Ama umut ediyorum Türkiye Türk usulü bir başkanlık sistemi, bana göre Suriye usulü başkanlık sistemiyle veya Irak'taki Saddam dönemi başkanlık sistemiyle farklı olmaz. O bakımdan inanıyorum ki Türk halkı da şunu söyledi: Biz başkanlık sistemi istemiyoruz, Cumhurbaşkanı sembolik yetkilerle, öyle meydanlara çıkıp seçim propagandası yapmasını da tasvip etmiyoruz diye karar verdi. Bu karara uymak lazım. Hep milli irade derlerdi, milli irade ortada."

 

 

‘MHP’yi 2002’deki durumuna getirmek istiyorlar’

 

 

"Erken seçimin kendileri için bir korku vesilesi olmadığını" dile getiren Fırat, şöyle devam etti:

"MHP ile AKP'yi bir araya getirip tabandaki geçirgenlikten de istifade ederek AK Parti'nin oyunu yükseltmek ve MHP'yi de 2002'deki duruma getirmek. Amaç kesinlikle bu. Bunu görmemek mümkün değil. Bu oyuna gelir mi; çünkü bu oyunu daha önce bir kez seyrettiler, bu oyuna da geldiler. Ümit ediyorum ki bir daha gelmezler."

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