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Cumhurbaşkanı yasayı onayladı; dövizli askerlik artık bin Euro

Daha önce yurt dışında 3 yıl oturma ve çalışma izniyle 6 bin Euro ödenerek dövizli askerlikten yararlanılıyordu

26 Ocak 2016 13:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövizli askerliği bin Euro'ya indiren yasayı onayladı.

Yasaya göre; yurt dışında oturma veya çalışma izniyle en az 3 yıl süreyle bulunan Türk vatandaşları, 6 bin Euro yerine bin Euro ödeyerek askerlik yapmış sayılacak.

Bu kişiler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını gösteren belgelerle birlikte konsolosluk aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak ve bin euro'yu defaten ödeyecek.

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar da bin euro ödeyecek. Fazladan yapılan ödemeler iade edilmeyecek.

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