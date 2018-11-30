Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterileceğini adaylığının önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağını belirtti. Emin Çölaşan, "Bunca devlet unvanını bir kenara bırakıp şimdi İstanbul'dan aday olmaya razı…Ve unvanları arasına Cumhurbaşkanı Yardımcısını da ekletmeyi içine sindirerek! Pazarlığın böyle kesildiği söyleniyor" dedi.

"Böylece dokunulmazlık kazanacak"

Binali Yıldırım'ın şu anda devlet protokolünde Cumhurbaşkanından sonra üçüncü sırada yer aldığını hatırlatan yazar, "Eski bir bakan, eski bir başbakan ve günümüzün Meclis Başkanı… Bunca devlet unvanını bir kenara bırakıp şimdi İstanbul'dan aday olmaya razı…Ve unvanları arasına Cumhurbaşkanı Yardımcısını da ekletmeyi içine sindirerek! Pazarlığın böyle kesildiği söyleniyor. Böylece dokunulmazlık kazanacak, ne yaparsa yapsın yargılanması mümkün olmayacaktır. Devletin yapısı bu partizanca işlemden zarar görürmüş, kim takar! Sonrasında medyada ismi şöyle geçecektir: 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım…' Hikayenin sonrasını çok yakında hep birlikte göreceğiz bakalım…" değerlendirmesinde bulundu.

Emin Çölaşan'ın "Binali Bey’i bekleyen tehlikeler" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz