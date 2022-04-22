Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tarım öyle bir hal aldı ki neredeyse savunma sanayisinin önüne geçmiş durumda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Tarım zaten stratejik bir alandı ama bu öyle bir hal aldı ki neredeyse savunma sanayisinin önüne geçmiş durumda” dedi.

Oktay, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaretinde, Ramazanda vatandaşlarla kucaklaşmak, dertleri, sevinçleri ve kederlerini dinlemek için Hatay'a geldiklerini söyledi. Hatay'ın dünya şehri olduğunu dile getiren Oktay, "Asıl barış mesajlarının Türkiye'nin de ötesinde dünyaya verileceği şehrin Hatay olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek kentin mevcut sorunları, devam eden veya tamamlanan yatırımlar ve çalışmalarla ilgili Vali Doğan'dan detaylı brifing aldıklarını belirtti. Hatay'ın önemli bir sanayi ve tarım şehri olduğunu anlatan Oktay, kentin ihracat rakamlarıyla ilgili de hedefleri olduğunu ifade etti.

Oktay, Covid-19 ve devamında Rusya-Ukrayna Savaşı'yla tarımın öneminin öne çıktığını aktararak şöyle konuştu:

"Dünyada gıda ürünleriyle, tarım ürünleriyle ilgili tedarik zincirinde yaşanan bir kırılma var"

"Tarım zaten stratejik bir alandı ama bu öyle bir hal aldı ki neredeyse savunma sanayisinin önüne geçmiş durumda. Dolayısıyla burada Hatay'ın üzerinde çok ciddi bir sorumluluk var. Evet dünyada gıda ürünleriyle, tarım ürünleriyle ilgili tedarik zincirinde yaşanan bir kırılma var. Bu negatif olarak algılanabilir ama Hatay olarak baktığımızda çok pozitif olarak fırsatlar sunuyor. Konya'da da biz bunu öngörmüştük. Çalışıyoruz zaten. Tarım ve Orman Bakanlığımızla çok yoğun çalışmalarımız var. Cumhurbaşkanı'mızın özellikle çok yakından takip ettiği ve verdiği direktifler var. Burada da muhteşem bir potansiyel var. Bizim bu potansiyeli inşallah gerek aldığımız birim başına ürün bazında, gerekse de hele hele bu yıl bu yıl özellikle aldığımız yağışla bütün Türkiye'de ekilmemiş yer kalmasın istiyoruz. Bu Hatay için birincil derecede önemli. İnşallah bunun da böyle olacağını görüyoruz, ümit ediyoruz."

Oktay, Büyük Karaçay Barajı'nın tamamlandığını, diğerlerinin de tamamlanmasıyla tarımın çehresinin daha da değişeceğini dile getirdi. (AA)