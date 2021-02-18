Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Son aylarda yurtdışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşmiştir. Yatırım ortamının daha da iyileşeceği, öngörülebilirliğin daha da artırılacağı, yatırımcıların beklentilerini daha yüksek düzeyde karşılanacağı bir ortamın tesisi için gereken tüm adımları atıyoruz. Türkiye’ye güvenen yatırımcılar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecektir” dedi.

Oktay Milliyet'in haberine göre ekonomi ve yatırımları doğrudan ilgilendiren hukuk reformunun gündemlerinde olduğunu, önümüzdeki günlerde taslaklarının TBMM’ye geleceğini de belirtti.

2021 yılına ilişkin öncü verilerin ekonomideki toparlanma eğiliminin devam ettiğine işaret ettiğini kaydeden Oktay, “Son yapılan uluslararası analizler G- 20 ülkeleri içinde 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatabilecek 2 ülkenin, Türkiye ve Çin olduğunu göstermektedir. Hatırlayın, kimlerin negatif büyüme tahmininde bulunduklarını. Beyefendiler, hanım efendiler, ocakta, şubatta büyüme tahminlerini revize ediyorlar uzmanlar ya, tebrik etmek lazım bu arkadaşları. Olay gerçekleştikten sonra geriye dönük tahminlerini revize eden uzmanlara ve bu tür kuruluşlara can kurban” diye konuştu.