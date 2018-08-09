Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ordu'da can kaybı yok; iklim değişiyor, bundan sonra daha hassas olacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamada bulundu. Can kaybının yaşanmadığını belirten Oktay, iklimin değiştiğine dikkati çekerek, "Bundan sonra daha hassas olacağız" dedi.

Oktay'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Bir can kaybı olmadı. Hasarın boyutu alt seviyelerde. Devletin tüm birimleri iş başında. 66 konut, 264 iş yeri ve 60 araç zarar gördü. Mağdur olan herhangi bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımız yakınen takip ediyor.

"Bunu da atlatacağız. Devletimizin tüm birimleri iş başında. Ulaştırma Bakanlığımız hızla çalışıyor. Yıkılan bu köprüleri yerine getireceğiz. Vatandaşlarımız mağdur edilmeyecektir. İlk andan beri yanlarındaydık, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmayacaktır. Tüm vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılanmıştır, ihtiyacı karşılanmayan vatandaşımız kalmamıştır. Bin civarı mevsimlik işçimiz vardı, tahliyesini tamamladık. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah böyle bir afet bir daha yaşanmaz.

"İklim değişiyor, Türkiye de bu değişimden payını alıyor. Bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına inşaat konusunda hassas olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın, belediyelerimizin ve ilgili birimlerimizin hassas olmasını bekliyoruz. Afet olmadan tedbirlerimizi almak zorundayız."