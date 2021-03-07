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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi her gün sürdüreceğiz

07 Mart 2021 20:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yayımladığı mesajında "Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi bir gün değil, her gün sürdüreceğimizi hatırlatıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Twitter hesabından mesaj yayımladı. Oktay, yayımladığı mesajında "Kadına yönelik şiddeti lanetliyoruz! Cani ruhlu insanlara aman vermemek ve bu vahşet görüntüleriyle karşılaşmamak adına topyekün mücadele vermeliyiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi bir gün değil, her gün sürdüreceğimizi hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verdi. 

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Mansur Yavaş
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