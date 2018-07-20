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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İsrail'in çıkardığı 'ulus devlet yasası' kabul edilemez

"Kudüs Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir"

20 Temmuz 2018 10:09

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, onaylanan Yahudi ulus devlet yasasına ilişkin olarak, "Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir." dedi. 

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaşımda bulunan Oktay, İsrail Meclisi'nde bugün onaylanan "Yahudi Ulus Devleti" yasasına ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Oktay, "Temel hak ve özgürlükleri yok sayan İsrail Parlamentosu, 'Yahudi Ulus Devlet Yasası' adı altında evrensel hukuk ilkelerini zedelemiştir. Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir." paylaşımında bulundu. 

 

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