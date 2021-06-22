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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmektedir

22 Haziran 2021 19:20

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP'nin “128 milyar dolar nerede?” sorusuna “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmektedir” yanıtını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bir önerge ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a "128 milyar dolar nerede?" diye sordu.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, önergeyi yanıtlayan Oktay, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı işaret etti. Oktay, “Yazılı soru önergesinde bahsi geçen hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmektedir” ifadesini kullandı. 

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