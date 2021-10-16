Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır

"Tarih bize Rum tarafının derdinin bir ortaklık devleti kurmak olmadığını açık şekilde göstermektedir ve tarih, görmeyi bilenler için iyi bir uyarıcıdır. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm, ancak Ada'nın gerçeklerini esas alan bir yaklaşımla mümkündür. Bu anlayışla Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından Cenevre'de sunulan öneriye tam destek veriyor, uluslararası toplumu bu gerçekçi öneriyi ön yargısız bir şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz. Uluslararası toplumun vicdanında ön yargıların hakikatlerin önüne geçmesi kabul edilemez. Özellikle Doğu Akdeniz'de ülkemizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dışlayan girişimlerle ve bu kafayla bir yere varılamaz. Bunu anlamamakta direnen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak, kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran, cevabını alır. Kiminle anlaşma yaparlarsa ve ne tür anlaşma yaparlarsa yapsınlar. Ne yaptıkları anlaşmalara ne arkasına sığındıklarına güvenerek şımarıklık yapmaya çalışmasınlar. Buradan Yunanistan'a da Kıbrıs Rum Kesimi'ne de bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yaparlarsa tarihte olduğu gibi bugün de gelecekte de alacakları cevabı çok net bilirler."