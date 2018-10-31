Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 42 ilde bin 4 şirkete kayyım atandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TMSF'nin 42 ilde bin 4 şirkete kayyım atadığını açıkladı. Oktay, "Kayyım atanan şirketlerin 30 Eylül tarihi itibarıyla aktif büyüklüğü 55,74 milyar TL, toplam ciroları 21,95 milyar TL, toplam öz kaynakları 21,05 milyar TL ve dönem karı 1,53 milyar TL'dir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların bütçesinin görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sunumunu yaptı.

Oktay, "TMSF, 25 Ekim 2018 tarihi itibarıyla, 42 ilde bin 4 şirkete kayyum olarak atandı. Bu şirketlerin 30 Eylül tarihi itibarıyla aktif büyüklüğü 55,74 milyar TL, toplam ciroları 21,95 milyar TL, toplam öz kaynakları 21,05 milyar TL ve dönem karı 1,53 milyar TL'dir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasında CİMER'e toplamda 2 milyon 784 bin 220 başvurunun ulaştığını açıkladı.

Erdoğan'ın makam aracı sayısı

Oktay, ayrıca şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı demirbaşına kayıtlı 3, kiralık 15 ve Başbakanlıktan alınan 3 adet olmak üzere 21 makam aracı kullanılıyor. Tabii Cumhurbaşkanımız bu 21 adet makam aracını kullanmıyor. Böyle bir şeyi kullanma şansı da yok zaten. Bu araçlar devlet ve hükümet başkanlarının, heyetlerin karşılanmasında yoğun olarak kullanılıyor. Bu, Türkiye'nin uluslararası alanda aktif olmasıyla alakalı bir konudur yani Türkiye'nin itibarıdır."

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