Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “15 Temmuz darbe girişiminden sonra ‘FETÖ’ mensuplarından en hızlı şekilde temizlenen kurumunun yargı kurumu olduğunu” savunarak, "4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "21. Dönem Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile 13. Dönem İdari Yargı Hakim Adayları Kura Töreni'nde konuştu.

Mesleğe başlayacak olan hakim ve savcılara seslenen Oktay’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Adliye binalarımızda "Adalet Mülkün Temeli"dir yazıyor. Önemli olan bu güzel ifadenin gönüllere nakşedilmesidir. Adalet insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. ilk insanla arayan adalet arayışı dünyanın sonuna kadar devam edecek beşeri bir mücadeledir.

Yusuf Hashacib günümüze şöyle sesleniyor; İster oğlum ister yakınım ister hısımım olsun, ister yolcu, ister geçici olsun kanun karşısında hepsi benim için birdir. Hz. Mevlana'ya göre adalet ağaçları sulamak, zulüm ise dikene su vermektir. Hakimleri ise düşmanlıkları kesen bir makas olarak görmektedir. Bugün zulüme uğrayan yerlerde adalet mekanizmasının tam olarak işlemediği görülür.

Yargı sistemindeki birçok düzenlemeyle dosyalarının yığılmasının önüne geçilmiştir. Hakim ve savcılarının sayısı artırılarak daha kaliteli bir hizmet verilmektedir. Ülkemiz çapında 245 adalet sarayı vardır. Vatandaşlarımızın sorununa yönelik daha etkin sonuç alınmasına yönelik AYM'ye bireysel başvuru hakkı getirilmiş, İstinaf Mahkemeleri hayata geçirilmiştir. Hakim ve savcılarımızın güncel gelişmeler doğrultusunda kendilerini yenilemelerine imkan verilmiştir.”

"4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir"

“17-25 Aralık girişimi ve 15 Temmuz hain darbe girişimi hepimize yargının ne kadar önemli olduğunu birkez daha göstermiştir. Adalet mekanizmamız içindeki FETÖ'cüleri en hızlı temizleyen kurum olmuştur. 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir.

"Hakim savcı elbisesi giymiş hainler"

Bunlara hakim ve savcı demek doğru değildir. Bunlar hakim ve savcı elbisesi giyen hainlerden başkası değiller. Kararlarını ideolojik bağnazlıkla alanların ne adalet ne de devlet teşkilatımızın herhangi bir noktasında barınmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde her zaman olduğu gibi sizlerin yanınızda olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Sizlerden de beklentimiz adaletin tesisidir. Vazifenizi yaparken bir mazlumun ahının arşı titretmeye yeteceğini aklınızdan çıkarmamanızı istiyorum.”