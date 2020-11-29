Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ndan “10 milyon liralık Mercedes ile Meclis’e geliyor” eleştirisine yanıt: Lüks yaşamıyorum, devleti temsilen biniyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “10 milyon liralık Mercedes ile Meclis’e geliyor” eleştirisine “Lüks yaşamıyorum. Devleti temsilen biniyorum. Şov için bisiklete binmem” yanıtını verdi.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, TBMM'de Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde lüks Mercedes makam araçları tartışıldı. HDP'li Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, “10 milyon liralık Mercedes ile Meclis'e geliyor, yerli arabaya binsin” eleştirisinde bulundu. Oktay ise “Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim. Devleti temsilen genel uygulama neyse ona uyarım. Popülist yaklaşımlarla şov için bisiklete de binmem. Bisiklete binmekten mutlu olurum ayrı ama şov amaçlı değil'' dedi.

Paylan geçen hafta da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun Mercedes marka makam aracının 10 milyon lira değerinde olduğunu söylemişti.

Oktay, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken de pandemi sürecinde 11 Mart 2020-22 Kasım arasında 85 bin 913 şirket, esnaf ve sanatkar işletmesinin kapandığını, 357 bin de yeni şirket, esnaf, sanatkâr işletmesi açıldığını söyledi. Bir soru üzerine “S-400 füzeleri depolarda çürümüyor'' diyen Oktay, “Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıkları planladığımız şekilde devam ediyor” ifadesini kullandı.