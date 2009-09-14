Cumhurbaşkanı ve eşi tuvalette sevişti!

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile eski şarkıcı-model eşi Carla Bruni'nin aşkı İspanya'da bir tiyatro oyununa ilham oldu.

Çarşamba günü perdelerini açan "Saray'da Skandal" adlı oyun, isimsiz bir ülkenin cumhurbaşkanı olan Bernard Mathieu ve Bruni gibi genç ve İtalyan asıllı eşi Paola d'Angio karakterlerinin hikayesini anlatıyor.

Madrid'deki Reina Victoria tiyatrosunda sahnelenen bu komedideki karakterlerin Sarkoz çifti ile olan benzerlikleri tesadüfi değil.







Oyunun yazarı, yönetmeni ve başrol oyuncusu Pedro Ruiz, Fransa Cumhurbaşkanı ve First Lady'den esinlendiğini gizlemiyor.

Ruiz, "Oyun, konumları, hırsları ve karşılarındaki devasa medya baskısı yüzünden sıkışmış iki insan hakkında" diyor.

Oyunda çift ümitsiz bir şekilde televizyondaki bir haber bültenini bekliyor. Zira bu haber bülteninde, başkan Mathieu'nun henüz ilk eşiyle evli olduğu sırada cumhurbaşkanlığı sarayının tuvaletinde d'Angio ile sevişirken güvenlik kameralarına yakalanan görüntüleri yayınlanacaktır.

Ellilerindeki cumhurbaşkanı, skandal nedeniyle istifa edeceğini açıklar ve "Artık cumhurbaşkanı değilim, tuvatette öpüşen cumhurbaşkanıyım" der. Bununla birlikte eşi buna karşı çıkmaktadır.

Oyunda cumhurbaşkanı karısına, "Tatlım, ben mağazadan erken emekli olmuş sıradan biri olsaydım beni farkeder miydin?" diye soruyor. Karısı da cumhurbaşkanına "Ya benim kalçalarım ve bacaklarım olmasaydı sen beni farkeder miydin?" diye karşılık veriyor.

Sarkozy ve Obama da izleyiciler arasında

Sarkozy oyunu her sahne alışında izleyecek. Zira, tiyatronun balkon bölümüne İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, ABD Başkanı Barack Obama ve İngiltere Prensi Charles'ın eşi Camilla Parker Bowles'un yanı sıra, Sarkozy'nin de balmumu heykeli yerleştirildi.

Sarkozy ilk eşi Cecilia'dan cumhurbaşkanlığı görevine geldikten 5 ay sonra Ekim 2007'de boşanmıştı. Şubat 2008'de ise Elysee Sarayı'nda sade bir törenle eski şarkıcı ve model Carla Bruni ile evlendi.