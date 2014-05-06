Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a suç duyurusu

Cumhurbaşkanlığı sitesinde şikayetlerini mail yoluyla bildiren Burak Kamerli isimli vatandaşa mailinde "Gül'e yönelik hakaret ettiği" gerekçesiyle yapılan suç duyurusu üzerine Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘hakaret’ davası açıldı. Antalya’da yaşanan Kamerli karşılık olarak Cumhurbaşkanı'nın kendisine ‘haksız yere suç isnat ettiğini’ belirterek suç duyurusunda bulundu.

Dilekçe Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kamerli’nin Gül hakkında yaptığı suç duyurusunda şu iddialara yer verildi:

“Ankara 8.Asliye Ceza Mahkemesi'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gönderdiğim mailde hakaret ettiğim iddiasıyla hakkımda dava açılmıştır. Söz konusu davaya konu olan iddia ve evrakların incelenmesinde Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik bir hakaretim olmadığı anlaşılacaktır. Sıradan bir vatandaş olarak ülkemin genel gidişatına dur demek için bir isyanda bulunup serzenişte olduğumun görülecektir. Fakat aynı zamanda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tarafıma haksız yere suç isnat etmesinden dolayı kendisinden şikayetçiyim.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydına ilişkin de Bursa’da yaşayan Recep Kar isimli bir vatandaş, Başbakan'ı “hakkında yakalanıp ifade vermesi için hüküm bulunan oğlu Bilal Erdoğan’ı saklamak ve yetkisini kullanarak ifade vermeye yollamamak bu suretle de suçluya yardım ve yataklık” yapmakla suçladı.

Her iki dilekçede Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işleme alınırken, değerlendirilmesi için Parlamenter Büro'ya gönderildi.