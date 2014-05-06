T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu

06 Mayıs 2014 16:52

Arzu Yıldız

Cumhurbaşkanlığı sitesinde şikayetlerini mail yoluyla bildiren Burak Kamerli isimli vatandaşa mailinde "Gül'e yönelik hakaret ettiği" gerekçesiyle yapılan suç duyurusu üzerine Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘hakaret’ davası açıldı. Antalya’da yaşanan Kamerli karşılık olarak Cumhurbaşkanı'nın kendisine ‘haksız yere suç isnat ettiğini’ belirterek suç duyurusunda bulundu.

Dilekçe Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kamerli’nin Gül hakkında yaptığı suç duyurusunda şu iddialara yer verildi:

“Ankara 8.Asliye Ceza Mahkemesi'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gönderdiğim mailde hakaret ettiğim iddiasıyla hakkımda dava açılmıştır. Söz konusu davaya konu olan iddia ve evrakların incelenmesinde Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik bir hakaretim olmadığı anlaşılacaktır. Sıradan bir vatandaş olarak ülkemin genel gidişatına dur demek için bir isyanda bulunup serzenişte olduğumun görülecektir. Fakat aynı zamanda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tarafıma haksız yere suç isnat etmesinden dolayı kendisinden şikayetçiyim.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydına ilişkin de Bursa’da yaşayan Recep Kar isimli bir vatandaş, Başbakan'ı “hakkında yakalanıp ifade vermesi için hüküm bulunan oğlu Bilal Erdoğan’ı saklamak ve yetkisini kullanarak ifade vermeye yollamamak bu suretle de suçluya yardım ve yataklık” yapmakla suçladı.

Her iki dilekçede Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işleme alınırken, değerlendirilmesi için Parlamenter Büro'ya gönderildi.

ETİKETLER

arzu yıldızt24başbakan erdoğancumhurbaşklanı gülsuç duyurusuburak kamerlimail

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24