Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın maaşına, 3 asgari ücret tutarında zam yapılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bu hafta 4 kurumun 2021 bütçesi görüşülecek. Görüşülecek kurumlardan Cumhurbaşkanlığı 2021 Yılı Bütçe Teklifi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da üç asgari ücret tutarında zam öngörüldü.

Bugün Ticaret Bakanlığı’nın, yarın ise Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe teklifi oylanacak. Çarşamba günü çalışmalarına ara verecek Plan ve Bütçe Komisyonu, Perşembe günü İçişleri Bakanlığı’nın bütçesini görüşecek. Cuma günü Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 Yılı Bütçe Teklifi, komisyon gündemine gelecek.

BirGün'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı’nın maaşı, 88 bin TL’ye ulaşacak. Cumhurbaşkanlığı idaresine ayrılan bütçe de 886 milyon TL arttırılarak, 4 milyar 39 milyon 453 bin TL olacak. Muhalefet, özellikle israf harcamaların kaynağı olarak gördüğü Saray’ın bütçesinin daha düşük olması gerektiğini savunuyor.