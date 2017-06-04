“Cumhurbaşkanı tükenmişlik sendromu yaşıyor”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘tükenmişlik sendromu’ ile karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

CHP Manisa Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısı öncesi konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün MÜSİAD toplantısında CHP’yi kastederek söylediği “Nerede bölücü terör örgütü PKK varsa, bunlar da onların yanında” sözlerine tepki gösterdi.

"Yeni bir söylemi yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘tükenmişlik sendromu’ ile karşı karşıya olduğu görüşünü savunan Özel şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasette pek çok liderin başına gelen tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya olduğunu ve bunu aşamadığını görüyoruz. Halkın yüzde 70’i, ‘tarafsız cumhurbaşkanı istiyoruz’ diyordu, onların iradesine rağmen partinin başına geçti. Çünkü partinin mum gibi eridiğini biliyordu. Bir yenilik getirmek istiyordu ama yeni bir söylemi yok. Sadece kendini tekrar eden ve geçmişteki argümanlardan medet umar bir halde. İki kişiden biri ona ‘hayır’ dediği halde, hala daha hayırcılara, hayırın bileşenlerinden CHP’ye hakarette bulunmaya çalışıyor. Her gün yeni bir gündem yaratmaya alışmış olan Cumhurbaşkanı, başka gündemlerin de peşinde koşmanın verdiği sancıyla artık sadece hakaret edebiliyor.”

"Bakanlar, taksi gibi kullanıyor"

Şırnak’ta düşen helikopterde hayatını kaybeden askerlerin naaşlarının sadece bir uçakla taşındığını dile getiren CHP’li Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İftar yemeğini siyasete bulayan, küslerin barışması gerektiği bir ayda herkesin cumhurbaşkanı iken, halkın yüzde 50’sine hakaretler yağdıran Cumhurbaşkanına sormak istiyoruz: ‘5 tane uçağın var. Havuzda 9 uçak var. Bakanlar taksi gibi kullanıyor, biniyor gidiyor. Hatta gözümüz yok, şehit cenazelerinde bakanlar aldılar, uçakla gittiler. Ama GATA’dan otopsiden çıkan 4 şehidimiz var. Analar babalar bir gündür naaşların adli tıptan çıkmasını bekliyorlar. Ayakta duracak halleri yok. Ağızlarına 30 saattir yemek koymamış şehit anası, şehit babası. Bunlar 4 şehidimize bir uçak verdiler. Sabaha kadar dolmuş çektiler. Amasya’ya gitti, Malazgirt’e indi. Balıkesir’den Manisa’ya geldi. Saat 22.00’da kalkan uçak 03.15’te Manisa Akhisar’a indi. O şehidin anası babası ayakta titreye titreye durdu. 4 şehide 1 uçak verip, dolmuş çeker gibi ‘tasarruf olsun’ diye şehitlerinden bir uçağı esirgeyen Cumhurbaşkanı’na soruyoruz; sen hangi milliyetçilikten, hangi vatanseverlikten, hangi şehide saygıdan bahsediyorsun."