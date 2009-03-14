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Spor

Cumhurbaşkanı tribünde

14 Mart 2009 02:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan Tukcell Süper Lig maçını izlemek için BJK İnönü Stadı'na geldi.

Maçın başlamasına 10 dakika kala stada gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü , Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri protokol tribünü kapısında karşıladı.

Gül, protokol tribünündeki yerini almadan önce taraftarları selamladı. Taraftarlar da, Beşiktaş'ın yeni stat projesine destek istemek için, "İzin versene, izin versene, bizim stada izin versene" diye tezahüratlar yaptı.

Ayrıca taraftarlar kapalı tribünde "Sayın Cumhurbaşkanımız Gönlümüzün Köşküne Hoşgeldiniz" pankartı açtı. Cumhurbaşkanı Gül'ün pankartı tebessümle izlediği gözlendi.

Demirören protokole oturamadı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, cezası nedeniyle karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanında izleyemedi.

Demirören, Cumhurbaşkanı Gül'ü karşıladıktan sonra, basın tribünün yanında yer alan bölümden karşılaşmayı takip etti.

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