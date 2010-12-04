-CUMHURBAŞKANI TOPİ DESTEK İSTEDİ TİRAN (A.A) - 04.12.2010 - Arnavutluk'taki sel felaketiyle ilgili olarak Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Arnavutluk Cumhurbaşkanlığının sitesindeki bilgiye göre, görüşmede, Topi, ülkenin kuzeybatısındaki bölgelerde meydana gelen sel felaketiyle ilgili Gül'e detaylı bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Topi, durumun kritik olduğunu ifade ederek, önceliklerinin sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki vatandaşların güvenilir yerlere transferler edilmeleri ve gıda, ilaç gibi ihtiyaçların sağlanması olduğunu belirtti. Topi, görüşmede, lojistik ve ulaşım alanlarında Türkiye'den destek istedi. Gül de Türkiye'nin Arnavutluk halkına bu konuda yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti. Arnavutluk'taki sel felaketinin boyutları ise giderek artıyor. İşkodra'nın yanı sıra, Durres ve Leja bölgeleri de afet bölgesi ilan edildi. Arnavutluk hükümeti ayrıca, NATO'dan bölgedeki insanların kurtarılması ve gıda yardımlarının dağıtılması için araç talebinde bulundu. -TÜRKİYE DEVREDE- Türkiye, Balkanlardaki sel felaketi üzerine bölge ülkelerinin talepleri doğrultusunda devreye girerek yardım faaliyetleri başlattı. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sağlanan 2 tahliye helikopterinin bu akşam Arnavutluk'a gitmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Diplomatik kaynaklar, yardım talebinin ilk Arnavutluk'tan geldiğini söyleyerek, bundan sonra da diğer bölge ülkelerinden gelebilecek taleplere göre Türkiye'nin yardım faaliyetlerini geniş bir yelpazeye yaymayı planladığını belirttiler.