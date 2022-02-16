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Dünya

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde atılacak adımları ele alacağız

"Türkiye bildiğiniz gibi her zaman Filistin halkının yanında olmuştur"

16 Şubat 2022 19:40

ibrahim kalıncumhurbaşkanıisrailherzogfilistin
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