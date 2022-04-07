Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan Buça yorumu: Bu olay özellikle Ukrayna tarafından müzakerelerin devam etmesini riske attı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Buça'da öldürülen insanların görüntüleriyle ilgili olarak, "Hepimiz bu insan hakları ihlali ve muhtemel savaş suçu fotoğraflarını görünce öfkelendik. Bu olay özellikle Ukrayna tarafından müzakerelerin devam etmesini riske attı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Financial Times'a devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin ateşkes için attığı adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Independent Türkçe'nin haberine göre Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik saldırılarının barış görüşmelerini aksattığını söyleyen Kalın şöyle devam etti:

"Bunu kim yaptıysa yargı karşısına çıkarılmalı"

"Sahadaki gelişmeler, Buça'dan ve birkaç yerden gelen görüntüler, müzakerelerin eskisi gibi devam etmesini elbette daha da zorlaştırıyor. Hepimiz gibi Ukraynalılar da perişan durumda. Bunlar gerçekten korkunç, kesinlikle kabul edilemez, insanlık dışı eylemlerdir ve bunu kim yaptıysa yargı karşısına çıkarılmalı."

"Önümüzdeki günlerde büyük bir atılım beklemiyorum"

"Diplomasiye bir şans vermeliyiz ve Rus tarafıyla görüşmeye devam etmek önemli Şahsen önümüzdeki birkaç gün ya da bir hafta için büyük bir atılım beklemiyorum. Ama belki bir veya iki hafta içinde tekrar hareketlilik görebiliriz"

Rus ve Ukraynalı heyetlerin geçen hafta İstanbul'da bir araya geldiklerini hatırlatan Kalın, tarafların tekrar İstanbul'da bir araya gelme konusunda anlaştıklarını dile getirdi.

"Rusya, Batı'nın yaptırımlarının ekonomiye etkisinden endişe ediyor"

Kalın, "Rusya, Batı'nın yaptırımlarının ekonomiye etkisinden endişe ediyor gibi görünüyor. Ukrayna'da çok kayıp verdiler fakat ekonomik kayıplar ekonomik duruma etki etmeye başlıyor olabilir" dedi. Kalın ayrıca Moskova'nın görüşmelerin başarıyla sonuçlanması için Batı'nın yaptırımları azaltmasını istediğini de söyledi.

"Ukrayna'yı desteklemek ve savaşı bitirmek istiyoruz"

Ukrayna'nın, Türkiye'nin garantör ülke olmasını istemesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kalın, "Güvenlik garantisi konusundaki tartışmalar için henüz erken, ancak prensip olarak buna olumlu bakıyoruz çünkü Ukrayna'yı desteklemek ve savaşı bitirmek istiyoruz. Ukraynalılarla, Ruslarla bu tartışmayı yaptık. Amerikalılar ve Fransızlarla biraz konuştuk, ancak imzamızı atmadan önce ordularımız tarafından üzerinde çalışılması gereken birçok askeri detay var" diye konuştu.