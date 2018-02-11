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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile görüştü

Görüşmede Türkiye ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edildi

11 Şubat 2018 16:35

Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, İstanbul’u ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye ve ABD’nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edildi ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alındı. Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konular detaylı bir biçimde ele alındı ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yolları araştırıldı.

Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'de muhataplarıyla bir araya geleceği açıklanmıştı.

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