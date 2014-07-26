Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi gümrük kapılarında başladı

Cumhurbaşkanı seçimi için karayolu, havalimanları ve limanlardaki 42 gümrük kapısında oy verme işlemi bugün başladı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimine göre, gümrük kapılarında oy verme işlemi 10 Ağustos'a kadar sürecek.



Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yurt dışında yaşayıp 10 Ağustos’a kadar Türkiye'de bulunan ya da randevu aldığı veya kendisi için belirlenen günde yaşadığı ülkede oyunu kullanmayan seçmenler, sadece gümrük kapılarında kurulan sandıklarda oyunu kullanabilecek.



Bu kapsamda, Gürbulak, Türkgözü, Sarp, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule, Esendere, Dilucu, Dereköy, Habur, Kapıköy karayolu gümrük kapılarında, Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul Atatürk , İstanbul Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Konya Askeri Havaalanı, Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun, Trabzon, Zonguldak havalimanı gümrük kapılarında ve Kaş, Kuşadası, Ayvalık, Karaköy, İzmir, Çeşme, Derince, Mersin, Taşucu, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Samsun liman gümrük kapılarında sandık kuruldu.



Cumhurbaşkanı seçimi için Kırklareli'nin Dereköy Gümrük Kapısı'nda da vatandaşlar, geçiş bölümünde kurulan sandıkta oylarını kullandı. Avusturya'dan sınır kapısına gelen Muzaffer Güne, oyunu kullanarak, seçimin Türkiye'ye hayır getirmesini temenni etti.



Seçmenlerin, gümrük kapısında oy kullanması için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportunu yanında bulundurması gerekecek. Nüfus cüzdanı veya pasaportunda kimlik numarası olmayanlar, üzerinde kimlik numarası bulunan ek bir kimlik belgesini göstermek zorunda olacak.