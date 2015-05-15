Cumhurbaşkanı: Seçimden AK Parti güçlü çıkarsa taşlar yerine oturur, başkanlık sistemi takvime alınır

Muhalefetin "tarafsız olmamakla" suçladığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Seçimden AK Parti güçlü çıkarsa taşlar yerine oturacaktır. Burayı güvenli liman haline getirmiş olacaktır. Referandum sayısına ulaşırsak başkanlık sistemini takvimine alacaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in 1 milyon lira olduğu söylenen Mercedes marka makam aracı üzerinden başlayan tartışamalara bir kez daha değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

''O tür normal Mercedes’lerin fiyatları 300-320 bin TL civarındadır. Kaldı ki artık eski dönemlerde değiliz. O tür araçlara artık herkes binebiliyor'' diyen Erdoğan, Görmez'in çok üzüldüğünü belirterek şunları söyledi: ''Sosyal medyada sarığının üzerinde Mercedes resmi iliştirildiğini görünce ciddi manada üzülmüş. Arabayı durdurmuş. Oradan inip eve yaya gitmiş. Gerçekten çok üzülmüş.''

Erdoğan, Arnavutluk gezisi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hürriyet'ten Verda Özer'in haberine göre, Erdoğan’ın değerlendirmelerinden bazı bölümler şöyle:

Arnavutluk’taki paralel yapıyı da konuştuk mu?

Evet Arnavutluk’taki paralel yapılanmayı da konuştuk. Cumhurbaşkanı ile de Başbakan ile de konuştuk. Olumlu yaklaştılar.

Avrupa’daki merkezleriymiş?

Balkanlar diyelim ama Avrupa demeyelim. Olsa olsa Balkanlar’daki merkezleri olabilir, Avrupa olamaz.

Arnavutluk’taki imam hatipleri paralel yapı kullanıyormuş deniliyor?

Medreseleri kastediyorsunuz sanırım... Size ilginç bir şey anlatayım. Malum yapıdan biri zamanında Diyanet İşleri Başkanımıza gelmiş. Paralelin ileri gelenlerinden, şu anda kaçak olan biri... Demiş ki, ‘Normalde biz cami işleriyle uğraşmayız ama, Arnavutluk bir istisna. Burada müftülüğü biz halledeceğiz’... Tabii Mehmet Hoca da (Görmez) şaşırmış. Bu benim görevim demiş, bana böyle bir şeyi hangi cüretle teklif ediyorsunuz’ diye itiraz etmiş... O zamanki Arnavutluk yönetimi de, malum yapının telkini neticesinde, Arnavutluk’taki Diyanet İşleri Başkanlığı görevini, Boğaziçi Psikoloji mezunu birine vermiş. Kendisi Türkiye’de İmam Hatip’in sadece orta kısmını okumuş. Halen de aynı görevi yapıyor ama Balkanlar’daki müftüler tarafından kabul görmüyor.

'Vaatler sağlıklı değil'

CHP, MHP muhalefet partilerinin semboller üzerinde propaganda yaptığı, bu seçimde ilk kez ekonomi üzerinden yapılmasının sağlıklı olduğu söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz?

Bu vaatlerin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum bana göre içi boş. Bunların baktığı hazinenin içinde ne var şu var bu nasıl olsa bizi bir yere kadar götürebilir. Nereden ne gelecek farkında değiller. Yap işlet devlet işine girdiğimizde birçok kişi karşı çıktı. Bir şeyler üretemezseniz yapamazsınız.

Seçimden AK Parti güçlü çıkarsa gergin ortam yumuşar mı?

Bir kere taşlar yerine oturacaktır. Burayı güvenli liman haline getirmiş olacaktır. Referandum sayısına ulaşırsak başkanlık sistemini takvimine alacaktır AK Parti. Bunun takvimi 2019 mu olur daha mı erken olur bilemem. Böyle bir süreç söz konusu. Tabii bunun artılarını eksilerini 12 yılda çok rahat görüyoruz.

'S arıklı Mercedes’i görünce çok üzülmüş'





Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’le ilgili araç polemiği hakkında ne diyorsunuz?

Ben bu konuda ne düşündüğümü meydanlarda da söyledim. Bir kere o Mercedes’in iddia ettikleri gibi 1 milyon TL falan olması için zırhlı falan olması lazım. O tür normal Mercedes’lerin fiyatları 300-320 bin TL civarındadır. Kaldı ki artık eski dönemlerde değiliz. O tür araçlara artık herkes binebiliyor. Üstelik Diyanet İşleri Başkanı’na tahsisli bir araçtan söz ediyoruz. Kendisine de ifade ettim: ‘O gazete böyle yazmış filanca şöyle yazdı diye o şekilde davranmanız pek doğru olmadı’ dedim. Ama sosyal medyada sarığının üzerinde Mercedes resmi iliştirildiğini görünce ciddi manada üzülmüş. Arabayı durdurmuş. Oradan inip eve yaya gitmiş. Gerçekten çok üzülmüş. Adamcağızın oturduğu evi bile yalanlar eşliğinde polemik konusu yapıyorlar. Ev zaten Diyanet’e ait bir ev.

Diyanet’i neden bu süreçte hedef aldılar?

Zaten malum çevreler, Diyanet’ten hiç haz almadılar. Yani bunlar artık birçok yerde dökülmeye başlayınca adeta buradan kendilerince bir rövanş alma gibi bir yola girdiler.

‘Yük gemisinde silah var zannetmişler’





Yük gemimize saldırılması ile ilgili olarak yeni bilgiler var mı? Arkasında ne olablir?

Silah yüklü olduğunu zannetmişler. Bizimkiler henüz açıklama yapmadılar. Bahaneleri o. Türk bandıralı olsa tepkimiz daha farklı olabilirdi. Libya’da tam bir kaos var maalesef. Trablus var, Tobruk var, aşiretler var... ?

‘Oylarınızı korku yönlendirmesin’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Van’daki toplu açılış töreninde, ‘ibreti alem’ için Mercedes marka makam aracını iade edeceğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’e ‘edepsizce’ saldırıldığını savundu. Erdoğan, “Dini kanaat önderleri korunmayacak olursa bilesiniz ki bu tespihin ucundaki imame gibidir. O imame koptuğu zaman tespih nasıl dağılırsa önümüzdeki önderler yok olduğu zaman da aynen dağılırız” dedi. Erdoğan, yaklaşık bir saat gecikmeli başladığı konuşması sırasında yine Kuran’ın Kürtçe mealini gösterdi. Erdoğan, yoğun yağmur altında geçen törende özetle şunları söyledi:

‘Örgüte eğilmedik’

“Biz Allah’ın huzurunda sadece rükuda eğiliriz. Biz böyle örgüt liderlerinin karşısında eğilenlerden değiliz. Biz legal görünümlü illegal örgütlerin liderinin karşısında eğilenlerden değiliz. Kula kulluk yok bizde, sadece Allah’a kulluk var.

Diyanet İşleri Başkanımıza saldırıyorlar. O Mercedes bunların yapacağı işlerin kaynağıymış. Bir de bedel koyuyorlar. Neymiş değeri 1 milyon. Böyle bir şey yok. Arnavutluk seyahatinde Diyanet İşleri Başkanı’yla birlikteydik. ‘Allah aşkına nedir bunun fiyatı’ dedim, ‘330 bin lira’ dedi. Bu iftirayı atanların çoğunun altında Mercedes var. Türkiye’de koskoca Diyanet İşleri Başkanlığı’nda makama tahsisli Mercedes araç olmasından daha doğal ne olabilir. Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza, ailesine edepsizce, ahlaksızca saldıranlara gereken dersi vermeye hazır mıyız?

‘Cumhurbaşkanının önünü kesemezsiniz’

Durmadan muhalefetteki partiler YSK’ya müracaat ediyorlar. Cumhurbaşkanı meydanlara çıkmasın diyorlar. Terör örgütünün desteğindeki parti var ya, 2 kere müracaat etti, ret cevabı aldı usanmadı. Bunlar anayasayı falan da bilmiyor. Cumhurbaşkanının önünü kesemezsiniz. Çıkar konuşur, yeter ki meydanlarda konuşacak insan bulsun.

