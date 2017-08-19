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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de

Taylan YILDIRIM - Osman Nuri BOYACI - Ramazan ÇETİN - Mücahit BEKTAŞ - Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hem partisinin il danışma kurulu toplantısına hem de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin kızı Fatma Zeybekci'nin nikahın

19 Ağustos 2017 21:49

Taylan YILDIRIM - Osman Nuri BOYACI - Ramazan ÇETİN - Mücahit BEKTAŞ - Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hem partisinin il danışma kurulu toplantısına hem de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin kızı Fatma Zeybekci\'nin nikahına katılmak için Denizli\'ye geldi. Erdoğan, nikah öncesinde Denizli Valiliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli ziyaretinde ilk olarak Valiliğe gitti. Burada  Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci eşlik etti. Tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilik girişinde kendisine sevgi gösterilerinde bulunanlara el salladı. Erdoğan, Denizli Valisi Hasan Karahan\'ı ziyaret ettikten sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan\'ı makamında ziyaret etti.

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