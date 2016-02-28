Cumhurbaşkanı: Profesörler, doçentler imam hatiplere müdür olsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Acaba bizim biliyorsunuz imam hatiplerde proje okullarımız var. Bunlardan seçim yapmak suretiyle bazı profesörlerimizin, doçentlerimizin, yardımcı doçentlerimizin veya doktorasını yapmış hocalarımız acaba imam hatiplere müdür olmazlar mı?" dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan Ensar Vakfı Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.

Türkiye’deki imam hatiplerin gelişmesinde, büyümesinde Ensar Vakfı’nın çalışmalarının etkili olduğunu dile getiren Erdoğan “Başbakanlığım dönemimde ‘dindar nesil yetiştireceğiz’ dedim birileri çılgına döndü. Bir başbakan böyle konuşamaz dediler. Bu demek değil ki dinsize hizmet vermeyeceğiz. Dinsize de hizmet verdik, dindara da” diye konuştu.

‘İmam hatip gelin’

Türkiye’de imam hatipte okuyanların sayısının 60 binlerden 1 milyon 200 bine yükseldiğini belirten Erdoğan, “Gençler aramızda benim hocalarım da var. Geçenlerde Milli Eğitim Bakanımıza da söyledim. Fakat bugün bir şeyi ısrarla söylüyorum. Diyorum ki; acaba bizim biliyorsunuz imam hatiplerde proje okullarımız var. Bunlardan seçim yapmak suretiyle bazı profesörlerimizin, doçentlerimizin, yardımcı doçentlerimizin veya doktorasını yapmış hocalarımız acaba imam hatiplere müdür olmazlar mı? Ya nereden çıktı bu diyebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim geçmişte bu ülkede bunun örnekleri başka okullarda var. Şimdi ben de teklif ediyorum. Hadi bakalım. Şimdi bazı profesörlerimiz, çıksın ben varım desin. Doçent, yardımcı doçent, doktorasını yapmış hocalarımız çıksın ben varım desin. Ben imam hatip okulunda yöneticilik yapmaya varım desin. İşte reform budur” dedi.

Darbe dönemlerine atıfta bulunan Erdoğan, 28 Şubat’ta yaşananlardan yılmadıklarını dile getirerek, “O zaman ‘1000 yıl sürecek’ dedikleri o parantez 5 yılda kapandı. Hamd olsun ‘imam hatip nesli ne anlar, onlar gitsin cenaze yıkasın’ diyenlere en güzel cevaptır bu süreç” diye konuştu.