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Cumhurbaşkanı onayladı, TİB internet yasasında RedHack'le mi siftah yaptı?

Abdullah Gül'ün internet yasasını onaylamasının ardından TİB, RedHack'in yayımladığı AKP adaylarının telefon numaralarının yayımlandığı sayfaya erişimi engelledi

19 Şubat 2014 11:13

Yeni internet yasası, siftahı Redhack'in yayınladığı AKP adaylarının telefon numaraları için yaptı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün akşam Twitter’dan yaptığı açıklamayla internet yasasını onayladığını duyurdu. Radikal’de yer alan habere göre, bu duyurudan birkaç saat sonra ise yasanın 'siftahı' yapıldı.

Redhack, Twitter’dan paylaştığı ‘ AKP İstanbul İlçe Bel. Hırsız Adayları Cep Telefon Numaraları’ tweetiyle AKP İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının cep telefonu numaralarını paylaştı.

Telefon numaralarının paylaşıldığı pastebin.com adlı site atılan tweet’ten kısa bir süre sonra erişime engellendi.

Tweet’te yer alan site linkine tıklayanlar ‘Bu internet sitesi (pastebin.com) hakkında Ankara CBS’nin 08/03/2012 tarih ve 2012/27976 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından KORUMA TEDBİRİ uygulanmaktadır’ yazısıyla karşılaştı:

Bu tedbir kararının ardından ise Redhack başkan adaylarının telefon numaralarını imaj formatında paylaştı:

 

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