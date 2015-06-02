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'Cumhurbaşkanı niye gelmiş' dedi, gözaltına alındı!

Gözaltına alınan vatandaş, adliyede savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı

02 Haziran 2015 17:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Iğdır mitinginde, "Ahmet Davutoğlu geldi ne değişti ki şimdi de Cumhurbaşkanı gelmiş. Niye gelmiş?" dediği iddiasıyla gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, geceyi emniyette geçiren Hüseyin Ali Karabağ, bugün saat 12.30 sıralarında adliyeye sevk edildi. Iğdır Adliyesi'nin önünde MHP İl Başkanı Özcan Günsoy, MHP Iğdır Milletvekili adayları İsa Yaşar Tezel ve Sefer Karakoyunlu ile birçok partili Hüseyin Ali Karabağ'a alkışlarla destek verdi. Hüseyin Ali Karabağ, adliyede savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Karabağ, kendisini bekleyenler tarafından sevinçle karşılandı.

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