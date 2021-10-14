Cumhurbaşkanı'nın yetkileri genişletildi; tütün ürünleri ve otomobil vergilerini 3 kat artırabilecek

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Cumhurbaşkanı'nın sigaradan alınan asgari maktu vergi ile otomobillerden alınan özel tüketim vergisini artırma yetkisi genişletildi. Buna göre Cumhurbaşkanı söz konusu vergileri üç katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulunda, kabul edilerek yasalaştı.

Yeni kanunla, sağlığa zararlı tütün mamulleriyle mücadelede etkinliğin artırılması ile otomotiv sektöründe oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun vergilemenin sağlanabilmesi, günün sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre hızlı ve esnek karar alınabilmesi için Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Cumhurbaşkanı'na tanınan yetki değiştiriliyor.

Kanunda yer verilen II sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırları 3 katına ve III sayılı liste B cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi 3 katına kadar çıkarılabilecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevcut yetkilerine göre söz konusu kalemlerde vergiyi bir katına kadar artırma yetkisi bulunuyordu.