Cumhurbaşkanı’nın damadının abisi Haluk Bayraktar'dan Zelenski'ye: İyi ki senin gibi cesur bir adamı tanıdım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın abisi BAYKAR’ın CEO’su Haluk Bayraktar Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'den övgüyle bahsetti.

Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi ki senin gibi cesur bir adamı tanıdım... Zafer haksızca işgale karşı ülkesini savunan yürekli insanlarla olsun." ifadesini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı operasyon ile Ukrayna ordusunun çokça kullandığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları gündeme gelmişti.