Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, beraat etti

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan yargılandığı davada beraat kararı verildi.

Uğur Dündar’ın sunduğu programdaki sözleri nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in “Cumhurbaşkan’ına hakaret” suçundan yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanatçıların 4’er yıl 8’er ay hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Davanın bugün görülen karar duruşmasında iki usta isim beraat etti.

Olayın geçmişi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 21 Aralık 2018'de konuk oldukları Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan "Halk Arenası" adlı programda yaptıkları açıklamalar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Gezen ve Akpınar hakkında haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararı, savcılığın kararıyla kaldırılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl ikişer aydan, 4 yıl sekizer aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.