Cumhurbaşkanı'na hakaret davası Koronavirüs dinlemiyor

Mersin’de ihbar üzerine gözaltına alınan şizofren ve A tipik psikoz hastası olduğu belirtilen Can Benli hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan iddianame düzenlendi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Silifke’de 30 Temmuz 2019 tarihinde gece saatlerinde, B.C. isimli şahıs, polisi arayarak bankta oturdukları sırada Benli’nin yanlarına gelerek Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiğini öne sürdü. Gözaltına alınan Benli, hâkimlik tarafından Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastanesi’ne sevk edildi. Benli’ye, iki ay kaldığı hastaneden cezai ehliyetinin bulunmadığına dair rapor verildi. Ancak Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Benli hakkında “Cumhurbaşkanına alanen hakaret” suçundan iddianame düzenledi.

İddianamede Benli’nin cezalandırılması ve hakkında güvenlik tedbirleri uygulanması istendi. Cumhuriyet’e açıklama yapan Benli ise “Söz konusu yere hiç gitmedim. Cumhurbaşkanı’na küfür, hakaret etmedim. Mahkemeye gidince avukat talep edeceğim” dedi.