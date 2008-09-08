Cumhurbaşkanı motivasyonu



Ermenistan sınavı öncesi bir hayli gergin olan oyuncuları, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, “Herhangi bir maça fiziksel ve psikolojik olarak nasıl hazırlanıyorsanız, buna da öyle hazırlanın. Spora siyaseti karıştırmak gerçekten hoş değil” sözleri rahatlattı





Gül’e ziyareti sırasında Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ile Teknik Direktör Fatih Terim, tüm oyuncuların imzaladığı milli takım formasını hediye etmişti.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın daveti üzerine Erivan’a gitme kararı almasıyla birlikte hafta boyunca yaşanan siyasi gerilim Milli Takım oyuncularını da bir hayli germişti.



Teknik Direktör Fatih Terim’in futbolcularına sürekli sadece maçı düşünmeleri gerektiğini hatırlatması ve bu yönde motive etmeye çalışmasına rağmen, iki ülke basınında çıkan haberler nedeniyle maç öncesi kamp yapılan Golden Palace Hotel’de tansiyon ister istemez üst noktaya geldi.



Tarihten gelen çekişme oyuncuların da konsantrasyonunu alt üst etmişti. Futboldan çok ön plana milli duygular yerleşmişti. Başta Federasyon Başkanı Mahmut Özgener olmak üzere tüm yöneticiler bu durumdan endişeliydi. Oyuncuların agresif tutumlarının takıma zarar verebileceği korkusu herkeste hakimdi.



Olumsuz hava değişti



Tam bu ortamda Cumhurbaşkanı Gül’ün kampı ziyareti bütün bu olumsuz havayı değiştirdi. Gül’ün “Sanırım hepimiz burada ilk kez bulunuyoruz. Sizlerden ricam herhangi bir maça fiziksel ve psikolojik olarak nasıl hazırlanıyorsanız, buna da öyle hazırlanmanız. Spora siyaseti karıştırmak gerçekten hoş değil. Ancak bazen spor güzel şeylere de vesile oluyor. Bugün uçakla Erivan’a gelirken A.B.D. ile Küba’nın 61 yıl sonra ilk kez bir futbol maçı oynadığını öğrendim. Hepinize bu karşılaşmada başarılar dilerim, başarılarınızı alkışlamak istiyoruz” sözleri adeta ilaç gibi geldi.



Son derece samimi ve sıcak bir ortamda rahatlayan futbolcuların üzerinden o büyük baskı bir anda kalktı. Gül’ün terapisi işe yaramıştı. Ay-yıldızlı oyuncular siyaseti ve geçmişi bir kenara bıraktı ve tamamen Ermenistan galibiyetine odaklandı.



‘Memnun ayrıldık’



Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Ermenistan maçı öncesi ciddi endişeler yaşadıklarını ancak çok iyi ağırlandıklarını söyledi.



Özgener, “Ermenistan’ın gösterdiği centilmenlik ve fair-play anlayışı bizi çok memnun etti. Her ne kadar İstiklal Marşımız ıslıklansa da maç sonrası oyuncularımızın alkışlanması olumlu ve sevindirici bir tabloydu. İlk yarıda gol atsak çok farklı kazanabilirdik. Artık Belçika maçını düşüneceğiz. İşimiz kolay olmayacak. İkide iki yaparsak büyük avantaj sağlarız. Bunu da başarabilecek gücümüz var” dedi.



Yönetici Levent Kızıl da “Kalitemizle kazandık. Kötü zemine ve rüzgara rağmen galibiyete ulaşmasını bildik. İspanya maçlarına kadar kayıp vermemeliyiz” diye konuştu.



