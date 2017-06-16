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Cumhurbaşkanı mezun olduğu liseyi ziyaret etti

Tadilat edilen okulun adı "İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi" oldu

16 Haziran 2017 19:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da mezun olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi, "İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi" adıyla yeniden açılıyor. İnşaatı tamamlanan okulu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrılırken makam aracı içinden Rabia işareti yaparak el salladı.

Ziyaret sırasında çevrede toplananlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı korumaları çocuklara oyuncak dağıttı. Eski mimarisine sadık kalınarak yenilenen binada yaklaşık 45 dakika incelemede bulunan Erdoğan ayrılırken makam aracı içinden Rabia işareti yaparak el salladı. Yol boyunca zaman zaman duran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti mahalle temsilcisi olduğunu söyleyen bir kadınla uzun bir süre sohbet etti. 

AKP'den başka isimler de aynı okuldan

İnşaat sırasında okul kompleksi içerisinde yer alan iki adet ahşap bina aslına uygun olarak yeniden yapıldı. 66 yıllık tarihe sahip olan okulda, Türk siyasi tarihine mal olan isimler öğrenim gördü. Bu isimler arasında, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ekonominin koordinasyonundan sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yer alıyor.

Yurt binası da inşaa edildi

İnşaatı tamamlanan ve resmi açılışının önümüzdeki eğitim yılının başında yapılması planlanan lisenin inşaatı Türkiye'nin dört bir yanından getirilen malzemelerle gerçekleştirildi. 400 kişinin çalıştığı inşaat yaklaşık 2 yıl sürdü. 13 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip olan okulda 24 derslik, 3 laboratuvar, kütüphane, 450 kişilik yemekhane, tam donanımlı mutfak, kantin, 376 kişilik konferans salonu, 400 kişilik büyük mescit, 500 metrekare iç avlu, revir, idari ofisler, rehberlik servisi, 4000 metrekare peyzaj alanı bulunuyor. Okulla birlikte bir de 100 kişilik yurt binası inşaa edildi. 

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin dış cephesi mekanik doğal taşlarla tasarlandı.Dış cephede Konya ve Denizli'den traverten, Antalya'dan limra taşları yer aldı. İç cephesinde ise Bursa'dan bej rengi Agora ve kahve gri tonu maron taşları tercih edildi.Aynı şekilde peyzaj işleri için ise Bergama granit ile bazalt taşları kullanıldı. (DHA)

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