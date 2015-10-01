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Erdoğan Meclis'te konuşmaya başladı, HDP'liler salonu terk etti

HDP'li milletvekillerinin Erdoğan'ın konuşması sırasında nasıl bir tavır takınacakları merak ediliyordu

01 Ekim 2015 18:18

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'ın sunuşu ile saat 15:00'te açıldı. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yasama yılı açış konuşması için kürsüye geldi. HDP'li milletvekilleri, Erdoğan'ın konuşmaya başlamasıyla birlikte salonu terk etti.

Erdoğan'ın Genel Kurul'a girişi sırasında HDP'li milletvekilleri ayağa kalkmazken Cumhurbaşkanı'nın konuşmaya başlamasıyla salonu terk ettiler.

Genel Kurul'da AKP sıralarının tamamen dolu olduğu görülürken, muhalefet sıralarındaki boşluklar dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt dışında olduğu için Meclis'e gelmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da TBMM'de bulunmadığı görüldü.

Demirtaş, 1 Eylül 2014'teki Cumhurbaşkanı yemin töreni sırasında Erdoğan'ı ayağa kalkarak alkışlamıştı. Bazı muhaliflerin eleştirdiği tavrıyla ilgili Demirtaş, daha sonra özetle şu açıklamayı yapmıştı: 

“Yüzde 52 oy almış birinin yemin töreninde, o iradenin alkışlanması gerekiyordu. O’na oy verenler geri zekalı ya da hırsız değil halktır. Halkın ayakta alkışlanması gerekir.”

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