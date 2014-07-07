Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker, görev süresi Ağustos’ta sona erecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2014 Bütçe Kanunu’na göre, vergiler hariç yaklaşık 26 bin lira maaş aldığını yazdı. Toker, Gül’ün emekli olmasıyla birlikte eylül ayından itibaren brüt 16 bin lira emekli maaşı alacağını belirtti.

Çiğdem Toker’in Cumhuriyet’te, “Cumhurbaşkanının maaşı” başlığıyla yayımlanan (7 Temmuz 2014) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanının maaşı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kanlıca’da villa aldığı haberini yalanladı.

Açıklamanın pazar günü süratle yapılması kadar; biri mali, diğeri siyasi olmak üzere iki boyutu ilgi çekiciydi.

- Villanın kendisine değil, -işadamıdamadı Mehmet Sarımermer’e ait olduğu belirtilirken, 25 milyon dolar civarında olduğu iddia edilen konuta bu ölçekte bir paranın yatırılmadığı mesajı verilmiş oldu.

- “İstanbul’a taşınması halinde” ifadesiyle de 10 Ağustos’tan sonra “Ankara’dan hemen ayrılmayabilirim” vurgusu yapıldı. (Bu vurguyu, “Nihayetinde bu partinin kurucusuyum” sözüyle birlikte okumakta zarar yok...)

Başbakan Erdoğan’ın altı aydır tartıştığımız ve ucu bucağı bilinmeyen servetinin, Cumhurbaşkanı adaylığı vesilesiyle yaptığı bildirime bu kadar “güdük” yansıdığı şu günlerde, görevi bırakmak üzere olan Gül’ün akçalı bir hassasiyet göstermesi dikkat çekici.

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Yeri gelmişken 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı görevinin bitiminde, Gül’ün “görünen” gelirlerini hatırlamak yararlı olabilir.

Cumhurbaşkanı ödeneği her yıl Bütçe Kanunu’na göre belirlenir.

2014 Bütçe Kanunu’nda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için ödenecek yıllık ödenek 480 bin TL olarak belirlenmişti.

12’ye böldüğünüzde aylık maaş tutarı 40 bin TL ediyor. (Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün aylık bütçe verileri de bu tutarı doğruluyor.)

Cumhurbaşkanı maaşının yaklaşık üçte biri vergiye gidiyor.

Dolayısıyla Gül’ün aylık maaşını 26 bin TL civarında düşünebiliriz.

Nitekim Gül daha önce maaşıyla ilgili haberler konusunda “Bu konudaki haberlerde bilerek ya da bilmeyerek kesintiler yer almıyor” diye rahatsızlığını belirten bir açıklama yapmıştı.

Emekli Sandığı Yasası’na göre cumhurbaşkanları emekli olunca, maaşlarının yüzde 40’ını emekli maaşı olarak alıyor.

Bu durumda Gül’ün eylül ayından itibaren brüt 16 bin TL emekli maaşı alacağını varsayabiliriz.

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Ve yine yeri-zamanı gelmişken Gül’ün 7 yıllık cumhurbaşkanlığı döneminde bütçeden ayrılan maaş ödeneklerini aktaralım:

Yıllık yüzde 9-11 civarındaki artışlarla, Gül’ün yedi yıllık maaş ödeneği, toplamda 3 milyon 669 bin TL’ye ulaşıyor. Bu rakamın eylülaralık dönemini içeren 160 bin TL’sini düşebilirsiniz. Dört aylık bu tutar, yeni seçilecek Cumhurbaşkanı’na ödenecek...

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Mal varlığı üzerinde büyük tartışmalar bulunan Başbakan’ın şu anda devletten aldığı maaş ise 14 bin TL.

Yasaya göre, Başbakanlık’tan herhangi bir nedenle ayrılan başbakanlar, Cumhurbaşkanı emekli maaşının yüzde 75’ini alabiliyor. (Yaklaşık 12 bin TL)

Erdoğan Köşk’e çıkarsa, aylık maaşı brüt 40 bin TL’ye yükselecek.

2015 bütçesinin Meclis’e sunulmasına üç ay kaldı.

Erken bir tartışma olduğunu bilerek hatırlatalım ki, Erdoğan’ın Köşk’e çıkması durumunda, 2015 bütçe ödeneklerini çok iyi izleyelim.